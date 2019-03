López-Fonseca: "Hay un rifirrafe judicial para ver quién se queda con el caso Rato"

'MVT' habla con el periodista Óscar López-Fonseca sobre Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno que tras ser detenido por presunto blanqueo de capitales ha quedado en libertad. ¿Hay peligro ahora de que destruya pruebas? López-Fonseca explica que lo primero que se hizo fue afianzar la documentación que podía encontrarse en el domicilio de Rato, "por eso se le retuvo".

"Ya será citado a declarar ante el juzgado para que dé las explicaciones pertinentes. Es razonable que se le haga un primer análisis de toda esa documentación para fundamentar el interrogatorio al que será sometido Rodrigo Rato", explica el periodista de Vozpópuli.

López-Fonseca cuenta que aún no se sabe cuándo pasará Rato por los juzgados de Plaza Castilla porque aún no han terminado los interrogatorios. "Ayer cuando se les entregaron a los abogados de Rato tanto el escrito de detención como el escrito de registro, en el mismo no constaban detalles porque la causa está secreta, lo que sí aparecía era una relación bastante amplia de domicilios que se iban a registrar".

Falta mucha información por saber pero, ¿por qué se han precipitado estos registros? "Eso nos gustaría saber a todos, qué ha pasado", afirma el periodista. "Suponemos que las informaciones sobre que se había acogido a la amnistía fiscal y que podría haber blanqueado capitales ha podido precipitar toda esta operación", opina.

"También estamos conociendo en las últimas horas que existe un pequeño rifirrafe judicial en ver quién se queda con la causa, si la Fiscalía de Madrid o la Fiscalía Anticorrupción. De momento estamos leyendo el prólogo de este libro que parece que tiene muchas páginas".