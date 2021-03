Más Vale Tarde ha desgranado las seis noticias más destacadas del día, las cuales no te puedes perder para estar actualizado informativamente. A continuación, un resumen de los titulares más imprescindibles de la jornada.

1. ¿Cerrar en Semana Santa?

La Comunidad de Madrid quiere abrir en Semana Santa. Así de clara ha sido la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso: "Entiendo que en la primera ola, cuando no conocíamos esta epidemia, las decisiones que se tomaban eran de esas características. Pero no creo que tenga que ser una práctica habitual y constante. No soy partidaria de cerrar si la situación es buena", ha señalado.

La presidenta madrileña quiere que los madrileños se puedan desplazar a sus segundas residencias y que los turistas puedan venir a Madrid, dice, para ayudar a revivir la "maltrecha economía" de la ciudad.

Así responde a la petición de Castilla-La Mancha, que ha solicitado expresamente a Madrid el cierre perimetral para los festivos. La consejera de Salud ha solicitado "un esfuerzo" al Gobierno madrileño y que sigan las recomendaciones de otras comunidades autónomas. Señalan que la Semana Santa no puede convertirse en una segunda Navidad".

Desde Sanidad tienen bastante claro que no quieren que haya una cuarta ola tras las Semana Santa y ya trabaja en llevar un documento al Consejo Interterritorial de Salud, donde buscarán el consenso con las CCAA sobre abrir o cerrar perimetralmente.

2. Continúa la desescalada

Con la mejora de los datos de coronavirus algunas comunidades autónomas están optando por relajar las restricciones. Es el caso de Cantabria, que ha abierto el interior de los bares tras tres meses. Se permitirá un máximo de seis personas por mesa y un tercio del aforo, y no se podrá aceptar clientes pasadas las 21:00 horas para cerrar media hora más tarde.

3. Vacunados y contagiados

Se ha registrado un brote en una residencia en Ourense con siete positivos, estando todos ellos ya vacunados. Tanto trabajadores como residnetes ya habían recibido la segunda dosis de la vacuna hace mes y medio.

Ahora se estudia qué podría haber ocurrido, aunque las autoridades sanitarias gallegas explican que está dentro de lo normal, que las vacunas funcionan pero se deben mantener las medidas.

4. Baleares expropia 56 viviendas

El Gobierno de Baleares ha aprobado la expropiación de 56 viviendas para convertirlas en alquileres sociales. Son pisos que pertenecen a bancos y fondos buitre y que se espera que acaben en manos de personas con pocos recursos.

Los pisos de llevar al menos dos años vacías, y el Gobierno espera continuar con esta línea y gestionar los alquileres durante los próximos siete años.

5. Villarejo, en libertad hasta que se celebre el juicio

El juez ha aprobado la libertad condicional para el excomisario Villarejo tras aceptar la petición de la Fiscalía ante la imposibilidad de celebrar el juicio. Villarejo ya tiene en su poder el mandamiento de libertad, y es posible que a lo largo de la tarde efectúe su salida.

6. La infanta Elena acude a la Zarzuela

La infanta Elena ha acudido este mediodía al palacio de la Zarzuela horas después de que saltara la polémica porque se vacunó junto a su hermana la infanta Cristina contra el coronavirus aprovechando una visita al Rey emérito en Emiratos Arabes Unidos.

Doña Elena ha sido vista llegando en su vehículo al Palacio de la Zarzuela horas después que desde la Casa del Rey se dejara claro que Felipe VI "no es responsable de los actos de sus hermanas".

Según ha confirmado laSexta de fuentes de La Zarzuela, la infanta Elena ha acudido a la residencia oficial de los Reyes a visitar su madre, la reina emérita Sofía, que también tiene allí su residencia oficial.