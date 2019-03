La concejala de cultura de Valencia de despide con una carta plagada de faltas

UN TEXTO, 19 LÍNEAS Y 37 FALLOS

La popular Mayrén Beneyto, concejala de cultura. Tras 24 años en los gobiernos de Rita Barberá, ha decidido dejar la política tras las próximas generales. Lo comunicó a través de su perfil de Facebook con un texto que no pasaría un examen de primaria. Según explica Ana Fombellida, correctora de textos de laSexta Noticias, "tiene faltas de puntuación, no pega las comas como debería, no pone puntos a las silgas, faltan tildes y hay abreviaturas que no vienen a cuento". Mención especial en el texto tiene Rita Barberá, aunque no le debió quedar muy clara la despedida, ya que ha colocado a Beneyto en el último lugar de las listas electorales.