Imagina que buscas una casa para disfrutar de tus vacaciones y cuando llegas al lugar donde esperas pasar unos días te encuentras que la casa no existe, que el propietario no da señales de vida o que aunque el apartamento está no es ni de lejos como te habían informado. Reclamar el dinero perdido puede ser una tarea muy complicada, pero antes de llegar a este punto hay una serie de señales que nos puede alertar de que estamos ante una estafa vacacional.

Como ha explicado en Más Vale Tarde la abogada Beatriz de Vicente, hay dos casos diferentes. Si se trata de que has alquilado una casa y no responde a tus expectativas o a lo que las fotos mostraban, hablamos de un incumplimiento de contrato porque no tiene las condiciones de lo que has adquirido.

Una estafa será cuando no haya casa. Como explica la experta, en la mayoría de ocasiones es muy difícil localizar al estafador, por eso es importante hacer una labor preventiva. En este sentido, De Vicente ha dado cinco pautas para estar alerta.