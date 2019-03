Blesa, Correa y Crespo, los otros encarcelados en libertad tras pagar fianza

MILLONARIAS FIANZAS PARA LOGRAR LA LIBERTAD

Luis Bárcenas no es pionero en lo de juntar dinero en tiempo récord. Blesa, expresidente de Caja Madrid, ha tenido que pagar fianza en dos ocasiones. La primera fue en 2013, entonces sus familiares reunieron 2,5 millones en menos de 24 horas. La segunda vez fue por las tarjetas 'black', entonces el juez le pidió 16 millones de euros. Blesa trató que la aseguradora de Caja Madrid pusiera el dinero, pero no coló. Decidió no pagar, no estaba en la cárcel y Andreu ordenó el embargo de su patroimonio. Rato fue condenado a pagar 3 millones por las tarjetas opacas, pero esquivó el embargo gracias a un aval bancario. Crespo, Correa y Matas también han hecho frente a cuantiosas fianzas.