Bárcenas, ¿Hasta cuándo en prisión?

Han seguido la estrategia del silencio, casi siempre. Los abogados de Luis Bárcenas y su mujer han querido estar en la sombra, pero justo el día que mandan a la cárcel a Luis Bárcenas, cambian de estrategia y dejan claro su enfado. Alfonso Trallero, abogado del extesorero del PP, explica que "todos los demás imputados están en libertad, que es donde tienen que estar, y, de repente, el señor Bárcenas, cuatro años y medio después, que se acuerde su prisión, no lo entendemos y no lo compartimos".

La intención de los abogados es recurrir esa prisión sin fianza ante el juez Ruz. Según explica su abogado, su intención es pedirle al juez "la libertad sin fianza, que es como estaba antes y como consideramos que debe acordarse".

Tienen hasta el miércoles para presentar el recurso. Gonzalo Boyé, acusación particular del caso, considera que "el juez Ruz tiene un criterio muy sólido por el cual le envía a prisión. Por lo tanto, no creo que le vaya a dejar en libertad bajo fianza".

Si el magistrado se lo niega, recurrirán ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esto significa que será un tribunal quien decida si Bárcenas sale o no de prisión. En su escrito, los abogados alegarán lo que ya les adelantaron a la prensa, es decir, que ha colaborado con la justicia.

En este sentido, sus abogados, explican que "se defiende de lo que se le acusa y ha declarado hasta ocho veces, eso no es no colaborar con la justicia", ya que consideran que "siempre ha contestado a lo que se le preguntaba".

"Se defiende de lo que se le acusa"

Además, volverán a repetir que tener cantidades astronómicas en paraísos fiscales no es ilegal. En este sentido sus abogador argumentan que "tener 20, 30 ó 40 millones de euros en Suiza no implica que tengan un origen delictivo".

Sobre las posibilidades de fuga, alegarán que no lo hará porque es muy conocido y no destruirá pruebas. Porque entienden que "cuatro años y medio después, no detruirá pruebas" porque ha tenido tiempo para hacerlo.

Las acusaciones creen que no se irá del país. Pero lo de las pruebas no lo tienen tan claro. Gonzalo boye, asegura ante las cámaras de laSexta que "sí estoy convencido de que existe un gran riesgo de obstruir la invetigación y de ocultar pruebas o de destruirlas. Es uno de los motivos para enviar a alguien a prisión".

Aseguran que Bárcenas puede pagar sin problemas la fianza civil de 28,1 millones de euros, que pidió la fiscalía y sobre la que el juez, aún, no se ha pronunciado. Con ese dinero, anticorrupción quiere asegurarse que el extesorero podría pagar si finalmente es condenado.

Boyé añade que "estoy convencido de que todavía no hemos encontrado todo el dinero de Luis Bárcenas y si quiere puede pagar esa fianza y una más alta también". Bárcenas, por el momento, está acusado de catorce delitos, fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y estafa procesal en grado de tentativa. Si es condenado, el extesorero podría pasar en la cárcel un mínimo de 14 años y máximo 62 años.