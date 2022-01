"Me gusta que se establezcan los debates basándonos en las cosas que se dicen y en las que ocurren, y no en las cosas que no se dicen y no ocurren". Con estas palabras, el periodista Antonio Maestre ha salido a defender las declaraciones que realizó días atrás el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista concedida a 'The Guardian' y que para diversos dirigentes políticos, tanto socialistas como populares, ha supuesto un ataque a la ganadería española. "Se ha basado el debate en algo que no ha pasado", ha insistido Maestre.

El subdirector de 'La Marea' y colaborador de laSexta ha explicado que, aunque esta entrevista se hizo hace varias semanas, "ha salido ahora porque alguien que no entendía muy bien el inglés no entendió muy bien lo que se decía en la entrevista". Y ha ahondado en esta cuestión: "Lo que dice el ministro podrá gustar más o menos, pero es lo que nos pide Bruselas, que el 2 de diciembre inició un proceso sancionador contra España por no atender a la contaminación que provocan las macrogranjas".

Este martes, los presidentes de Castilla y León, el popular Fernández Mañueco, y de Aragón, el socialista Javier Lambán, reclamaron la dimisión de Garzón al considerar que estaba atacando a sector ganadero de nuestro país, llegando a tachar las declaraciones del ministro de un "insulto a la inteligencia en sí mismo". También pidió el presidente de Extremadura, Fernández Vara, que rectificase sobre sus palabras.

Lejos de hacerlo, Garzón se vio obligado en la noche de este martes a publicar una transcripción completa de la entrevista que ofreció al medio británico con la que deja claro que él se refería en todo momento al problema contaminante que suponen las macro-granjas en España, y que en ningún caso sus palabras suponían una crítica directa a todos los agentes y activos que forman parte de dicho sector. Algo que, no obstante, no ha sido suficiente para diversos líderes políticos.