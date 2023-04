Una joven de 17 años, Paula Guerra, explicaba en un vídeo que se ha hecho viral el episodio de acoso sexual que sufrió en un autobús de Gran Canaria. "Noté cómo que me agarran la nalga", relata esta chica, que asegura que "en mi cabeza no entraba que un señor de esa edad me estuviera agarrando el culo".

Paula cuenta que chilló a su agresor ante la pasividad del resto de pasajeros de la guagua: "Me dio miedo porque iba un chófer, iba gente de todo el mundo y nadie fue capaz de decir nada, de defenderme o ayudarme", comenta. "¿Esa gente dormirá bien cuando llegue a su casa?", se pregunta Iñaki López, mientras Cristina Pardo asegura en el vídeo sobre estas líneas que "si ves que la chica está incómoda yo intervendría seguro, pero si ves que ella misma le está increpando, ¿qué vas a hacer?".

El presentador de Más Vale Tarde cuestiona si el conductor del autobús debería haber frenado para asistir a la joven, algo que Beatriz de Vicente opina que no era necesario: "Ella ha demostrado capacidad de defensa".