MVT en acción acompaña a la Policía Nacional durante una noche en Madrid. Los agentes tienen que hacer frente a varios incidentes como la agresión a un niño con un aguacate que ha sido lanzado desde un balcón en pleno centro de Madrid. En este caso, suben hasta el apartamento y llaman la atención al dueño de la casa pidiendo que no vuelva a ocurrir.

Acto seguido, tienen que acudir a una pelea en el que un hombre completamente borracho y que no sabe decir ni su nombre agrede a otro sin motivo aparente. "Estábamos en un bar karaoke y no he hecho nada", narra la víctima de la agresión.

Aunque el incidente no se queda en un puñetazo a un ciudadano, sino que el hombre en cuestión es arrestado y otra mujer que se encontraba en el lugar tras discutir con los agentes y pegar un puñetazo a uno de ellos también acaba con las esposas y entrando en el coche de la Policía Nacional.