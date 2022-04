Iñaki López deja "en el aire" una "reflexión" sobre la declaración de Luis Medina ante el juez por el 'pelotazo' de las mascarillas: "Está tratando de justificar un millón de euros en conseguir el correo electrónico de Collado", señala el presentador.

"Una reflexión que dejo en el aire, quien la quiera, la coge", agrega López, motivando una confesión por parte de Cristina Pardo: "Cada vez que haces una reflexión, la escucho, pero, en función de por dónde vayas, me abstraigo, por si luego hay un lío, decir: 'Ah, pues yo no me enteré'", explica la presentadora.

Una explicación que desata las risas de ambos. Puedes ver el divertido momento, que Iñaki López define como un "breve chance matrimoniadas" en el vídeo que ilustra estas líneas.