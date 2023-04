Hoy, Más Vale Tarde ha analizado los datos de un estudio sobre los productos más robados en los supermercados de España. Iñaki López ha aprovechado esta ocasión para 'desenmascarar' a los miembros de la mesa: "¿Alguna vez alguna cosita se os habrá distraído, no?", pregunta el presentador.

Cristina Pardo cuenta en el vídeo sobre estas líneas algo que le pasó el pasado verano: "Iba con el bolso y con la bolsa para meter los productos y al ir a meter uno de ellos en la bolsa, sin querer lo metí en el bolso", explica la presentadora, que asegura que al llegar a la caja y darse cuenta, "apareció una chica y me dijo 'perdone, es que le he visto hacer algún movimiento raro'".

Iñaki López, por su parte, comenta que "en alguna ocasión mi hijo me ha llenado los bolsillos de cuches y al salir me he dado cuenta", aunque "luego he entrado para declararlos". Por su parte, Cristina recuerda que "de pequeña me comía los quesitos antes de llegar a la caja". En el caso de Juan Ramón Lucas, admite que "yo robaba 'Bonys' y 'Bucaneros'". "Al final tenemos un historial delictivo más largo que Bárcenas", apunta Iñaki.