El acuerdo alcanzado entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat marca un hito significativo en el proceso de fortalecimiento de la soberanía catalana. El pacto, cuyo detalle extenso se encuentra en un documento de 25 páginas, establece dos pilares fundamentales: la creación de un modelo de financiación singular y la consolidación de la Hacienda Catalana.

La periodista Mayte Alcaraz ha hablado sobre el acuerdo en el programa Más Vale Tarde, cuestionando la justicia y la equidad del nuevo sistema. Alcaraz sostiene que la redistribución y solidaridad entre los españoles son principios fundamentales que no deben ser alterados. "No se trata de que el que tiene más dinero y cotiza más quiera que se le devuelva en prestaciones más que al que cotiza menos, no se trata de eso. Si cotizas más es para que se redistribuya entre los demás, no para que te devuelvan todo lo que has dado"

La periodista calificó el acuerdo como una medida que prioriza el interés particular por encima del bienestar común, afirmando que el modelo propuesto es "como el capitán Araña" comparable a "lo mejor para mí y lo peor para el de enfrente".