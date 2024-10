Maximiliano Martínez se ha puesto en contacto con Más Vale Tarde debido a que, desde ayer, no logra localizar a su cuñado, a la mujer de este y a sus sobrinos de dos y seis años. La familia vive en Turís, en la provincia de Valencia. Martínez cuenta que la última vez que lograron hablar con ellos fue a las 16:00 h. "Pidieron auxilio a mi suegra por teléfono y, por la noche, tocaron la alarma de la casa".

Martínez cuenta que no han recibido ningún tipo de noticias del pueblo ya que ayer se perdió la cobertura y muchos de los vecinos que viven en la localidad van solo los fines de semana. Maximiliano contactor con la Guardia Civil de Riba-Roja. Estos enviaron un helicóptero a la zona pero no lograron dar con el chalet en el que viven sus familiares. "Entraron a uno pero no encontraron a nadie", añade.

La familia vive en un chalet de una sola planta y se encuentran rodeados de dos ríos y un barranco. Cerca de la vivienda hay otros tres chalets pero, como explica, suelen estar vacíos entre semana. "En Turís está caída la señal, hemos contactado con muchos comercios y Policía local pero no tenemos novedades, directamente", explica, "la Guardia Civil nos ha dicho que la zona está muy devastada".