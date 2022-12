Preguntado por Mamen Mendizábal si, en el caso de no aprobarse la dación en pago, servirá para algo lo que se está debatiendo en el Congreso, Martínez-Pujalte ha respondido con una actitud evidentemente defensiva.

“No lo sé la opinión que tendrá usted ni el prejuicio valorativo que hace, nosotros, simplemente desde el grupo parlamentario popular lo que puedo garantizar es que estamos preocupados para garantizar una solución a las familias que con situaciones sobrevenidas tiene problemas para mantener la vivienda”, ha respondido el diputado del PP a Mendizabal.

Según Martínez-Pujalte se están estudiando otras alternativas para solucionar el drama de los desahucios, defiende “la reestructuración de la deuda, la moratoria en el pago, la bajada de los tipos de interés moratorio, el poder quedarse con la casa con un alquiler social”. “Hay soluciones, pero hay que buscar soluciones para la familias que lo necesitan”, asegura el portavoz popular.

“Tienen que ser soluciones equilibradas porque hay muchas familias que están pagando religiosamente sus hipotecas con esfuerzo y tampoco a esas se las puede desamparan”, defiende Martínez-Pujalte.

“La única solución no es la dación en pago porque perdería la vivienda pero no tendría donde refugiarse”, argumenta el portavoz. “Si dan la casa y tiene que irse debajo del rio me parece que esa no es la solución”, añade el popular.

En contra de lo que los afectados exigen, Martínez-Pujalte ha negado que la dación en pago sea la pretensión principal de las víctimas de los desahucios. “No es la máxima pretensión de la plataforma de nadie de los que ha hablado conmigo”, asegura.