María del Monte ha lamentado en Más Vale Tarde la muerte de Jesús Quintero, al que ha calificado de "verdadero genio": "Yo sabía que no se encontraba muy bien, estaba un poco mal. Confías tanto en los que son mitos no se van a ir nunca y resulta que también se van".

"Los ves como gente fuerte, poderosísima, dueños de casi todo, menos de lo que no se puede ser dueño que es del tiempo y de la vida", ha dicho.

La cantante ha apuntado que en varias ocasiones fue entrevistada por él: "Era poco esclavo, tenía esa habilidad, era paciente, manejaba los tiempos en televisión como nadie. Te miraba y decías, bueno tengo que hablar porque este se calla. Era un hombre peculiar en todo, en su manera de hacer televisión y en su manera de vivir".