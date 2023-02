Dos días después de recibir el reconocimiento público por parte de su padre tras más de 50 años, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha hablado de este momento en un acto en el que ha asegurado que "mi vida ha pegado un giro" y sentirse "muy contento".

También que había hablado esa misma mañana con su padre: "Me ha dicho que si me da miedo hablar con vosotros, que lo llame que viene para acá", comentaba a la vez que aseguraba que "nos lo merecíamos". "Yo no he encontrado un padre, a lo mejor resulta que Manuel ha encontrado un hijo", apuntaba 'El Cordobés'.

En esta presentación de una corrida benéfica en Navalcarnero también estaba presente la infanta Elena, que fue testigo del mensaje que enviaba el torero al rey emérito: "Dígale usted a su padre que yo ya me junté con el mío". El análisis de Más Vale Tarde, en el vídeo sobre estas líneas.