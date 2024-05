El 'Dioni de Almensilla', el tesorero que se llevó el dinero de los vecinos y que no urbanizó las calles, está a la espera de la sentencia que dictaminará si les devolverán el dinero a las personas que fueron estafadas tras prometerles que podrían alcantarillas, luz y asfaltaría las calles de una zona 'alegal'.

Uno de los afectados ha decidido comenzar un protesta metiéndose en un pozo con el objetivo de que se agilice la sentencia y el protócolo que se llevará a cabo. En Más Vale Tarde se ha entrevistado al vecino Francisco Parra, el cual llegó a pagar 250.000 euros para que se llevaran a cabo las obras en la zona de Almensilla.

Este miércoles se han cumplido tres días desde que el vecino entrará en el agujero. "Estamos alejados de la mano de Dios. Aquí todas las administraciones se están aprovechando y yo no tengo otra salida", ha asegurado la víctima.

¿Cuál es la aspiración de Parra? En primer lugar, poner fin al sufrimiento de todos los vecinos que llevan padeciendo durante 30 años. "El problema es que quieren perdonar una deuda que tiene el primer arquitecto por una demanda y urbanizar todo el sector".

Ha asegurado que es el "problema social más grande que hay". Una zona que no tiene alcantarillas, que está sin asfaltar, que no pasan los camiones de la basura y que carece de luz, toda una serie de necesidades básicas que no solo exige Francisco Parra, sino todos los vecinos de Almensilla.