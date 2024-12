Loreto Ochando, sobre la visita de Margarita Robles a la zona cero de la DANA: "No quiero políticos allí, quiero que hagan cosas"

Cristina Pardo y Loreto Ochando comentan en este vídeo el viaje de Margarita Robles a varias localidades afectadas por la DANA, así como el hecho de que la agenda de la ministra de Defensa no especificaba qué municipios iba a visitar.

No se avisó a la prensa

Margarita Robles ha visitado varias localidades afectadas por la DANA con el fin de animar a los militares que están trabajando sobre el terreno. Un viaje que se ha hecho por sorpresa, sin anunciar los municipios que iba a visitar y sin avisar a los medios, cuando todavía se recuerdan las imágenes de su anterior visita con algunos roces con los vecinos.

"No puedo evitar pensar que cuando los políticos hacen este tipo de visitas sin avisar, probablemente lo que no quieren es que queden registradas las protestas de la gente", comenta Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, donde Loreto Ochando afirma rotunda que "yo no quiero políticos allí, quiero que hagan las cosas".

La periodista también señala una "diferencia fundamental" en el comportamiento de Margarita Robles y Carlos Mazón: "Ella no habrá avisado, pero luego atiende a los medios de comunicación en las ruedas de prensa, Mazón no".