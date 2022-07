La ola de calor ya ha dejado 510 muertos por temperaturas extremas. Los golpes de calor están a la orden del día. De hecho, la cantante Karina ha explicado en Más Vale Tarde que ella misma fue víctima de uno el pasado jueves, aunque pudo recuperarse con facilidad.

Según ha contado la artista en Más Vale Tarde, comenzó a sentirse mal. "Me dio una especie de lipotimia... como un mareo, una flojera gorda. Me metí en la farmacia, me atendieron y me dijeron que me fuera al centro de salud y me confirmaron que me había dado un golpe de calor", ha explicado.

"Tenía la ropa chorreando de sudor, como cuando tienes fiebre", ha indicado. En este sentido, ha explicado que los médicos le dieron agua y estuvo una hora esperando a que se le pasara el sofoco. "No perdí la consciencia y después me fui a casa poco a poco", ha confesado.

En el vídeo principal de esta noticia, explica algunas de las recomendaciones que le han hecho los médicos a raíz de este episodio, como no beber agua helada o tratar de comer ligero.