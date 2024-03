José Precedo, periodista de elDiario.es, ha estado este miércoles en Más Vale Tarde para resolver todas las dudas sobre un nuevo escándalo cercano a la Comunidad de Madrid tras conocerse que la Fiscalía ha interpuesto una denuncia a la actual pareja de la presidenta la CAM, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar 350.000 euros a través de un entramado empresarial y documentos falseados.

Además, la pareja de Ayuso, Alberto González, recibió casi dos millones de euros por "intermediar" en la compra de mascarillas durante la pandemia. El periodista ha explicado que se han encontrado cosas "estrambóticas". "Una empresa con sede en Barcelona para venderle a una empresa de Pontevedra que tenga que pasar por el novio de la presidenta de la comunidad de Madrid, además de otra empresa en Florida", explica. Y añade que "su gran comisión viene de ahí. La primera empresa vendió a la segunda 42 millones de euros en dos pedidos diferentes, en mayo y agosto de 2020".

Según cuenta, un contrato muestra que el acuerdo se selló en enero, aunque "también hay mucha documentación falseada en ese expediente". "Hay muchas voces que ponen en duda si ese contrato es de enero o se simuló esa fecha y es de después de la pandemia", ha explicado.

Esto le pasa a "cualquiera"

Tras ser preguntado por qué hizo Alberto González para despertar la liebre de Hacienda, Precedo ha dejado claro que "no es una conspiración" y que "esto le pasaría a cualquier contribuyente". "Si tú multiplicas por seis tu facturación y declaras los mismos beneficios que antes, las alertas saltan en Hacienda. Le pasa al novio de Ayuso y a cualquier persona", ha zanjado. "Si además tienes empresas en Panamá se añade un punto de desconfianza", apunta.

La investigación, según explica el periodista de elDiario.es, empieza en 2022 cuando Hacienda se percata de que una empresa factura más pero declara menos. Al mirar las 15 facturas, se encuentran con empresas muy diferentes. "Una mexicana, una de Costa de marfil y varias de Sevilla por 1,7 millones de euros", relata. Entonces, cuando empiezan a revisar qué empresas son esas "se dan cuenta de que no tienen ninguna vinculación con el ámbito sanitario, que algunas no tienen personal, que las que tienen personal no tienen nada que ver con este sector". Además, cuando entrevistan a varios de los empresarios no reconocen sus firmas en esas facturas.

"Si tú te inventas 1,7 millones en facturas para rebajar los beneficios de tu facturación lo lógico es que Hacienda te abra una investigación", añade el periodista.