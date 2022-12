"Llevaba 11 años esperando a entrevistarle. El único político, también como él, que desde el primer día me ha dicho que 'no' es José María Aznar, y no le hizo ninguna gracia la comparación. Luego más adelante en la entrevista le volví a comparar su discurso actual con el de Aznar y tampoco le hizo ninguna gracia, pero también de eso se trata", cuenta Jordi Évole en Más Vale Tarde.

A la pregunta de qué Alfonso Guerra se encontró en la entrevista, Évole afirma que se encontró a un hombre "receloso de las preguntas, un poquito a la defensiva, pero que, poco a poco, se fue quitando ese traje y salió el Alfonso Guerra más energético, más espontáneo, el de algunos mítines de los años 90 que últimamente igual se había quedado un poco deslucido".

Jordi Évole: "Alfonso Guerra está entre los enemigos de Pedro Sánchez, tras el apoyo que dio a Susana Díaz en primarias"

A la pregunta de si Guerra está entre los enemigos de Pedro Sánchez, Évole cree que "solo hace falta repasar las últimas declaraciones del exvicepresidente del Gobierno para, al menos, deducir que un poquito sí, por no decir algo más que un poquito". "Creo que todo eso viene desde que Alfonso Guerra dio apoyo a Susana Díaz en las últimas primarias para elegir secretario general del PSOE", asegura Évole.

Jordi Évole añade sobre el apoyo de Guerra a Susana Díaz que "esas cosas dentro del partido no se perdonan".