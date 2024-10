Jokin Castellón estrena, este jueves a las 22:30 horas, 'Conspiranoicos' en laSexta, un programa que trata de desmentir bulos, falsedades y conspiraciones, así como luchar contra la desinformación que estas generan. "Algunas teorías nos hacen gracia, pero hay otras que son creíbles y se les da verosimilitud", dice el presentador, quien advierte de que esto provoca que la gente "acabe dando credibilidad a unas cosas que no la tienen y quitándosela a información de verdad".

Las conspiraciones se crean por dos motivos: "Por dinero y por política, para rebañar votos con el miedo", explica. "Todo consiste en extender el miedo", dice. En el programa de esta noche van a hablar de un "complot internacional manejado por judíos" que consiste en sustituir a la población por migrantes, que exterminarán "nuestra cultura, nuestro país y con todos nosotros". "Hay políticos que defienden estas teorías", recuerda, como el candidato de extrema derecha que ha ganado las elecciones en Austria, que es antivacunas. También hay "odio contra el colectivo homosexual, transexual, y esto genera conspiraciones".

En este programa, como explica, no entran "a debatir", sino que reflexionan ya que, "no se puede equiparar a alguien que dice que el cáncer se cura comiendo berenjenas con un científico oncólogo que lleva 20 años estudiando". "No es un debate", se muestra tajante.