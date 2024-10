El jefe de Bomberos de Alcorcón, Raúl Esteban, ha detallado qué pasos se deben seguir en caso de que nuestro vehículo quede encallado, y con un nivel de agua creciente. Concretamente, se ha utilizado como ejemplo el caso de un conductor de Jerez de la Frontera (Cádiz). Esteban ha señalado que "eso va a ser inundable en breve. Si pudiera salir del coche y andar por la autopista, llamando al 112, seguro que un coche pasaría a recogerle. Si se queda en el coche va a ser una persona más a rescatar por una inconsciencia", ha añadido.

El presentador de Más Vale Tarde Iñaki López ha hecho una reflexión a raíz del relato de Esteban: "Cuántas vidas podríamos haber salvado, no me refiero únicamente a esta tragedia, sino a otras muy similares si la gente dejase los coches en paz. No son más que coches, a fin de cuentas, y la vida vale un poquito más".