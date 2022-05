Rosa Villacastín desvela en Más Vale Tarde que Jaime de Marichalar, padre de Felipe Juan Froilán, "no tenía ni idea" del intento de asalto por parte de un grupo de delincuentes en el chalet donde su hijo pasaba unos días en Ibiza.

La periodista ha explicado que ha hablado con él y "no sabía que había habido un intento de robo". "A lo mejor ellos ya se habían ido de la casa, porque no contárselo a su padre si había sido tan grave...", apunta Villacastín, que insiste en que el exmarido de la infanta Elena "no sabía nada de toda esta historia".

Según ha avanzado Manuel Marlasca, fue la noche del sábado cuando varias personas armadas y con pasamontañas entraron en la casa en la que se encontraba pasando unos días el nieto de Juan Carlos I con varios amigos, aunque en aquel momento ninguno de ellos se encontraba en la vivienda.

En el vídeo que ilustra estas líneas, Villacastín detalla cómo es la vida de Froilán, en qué situación están sus estudios y confirma que no lleva escolta. "Es rebelde", sostiene la periodista, que apunta no obstante que es "un chico cariñoso" y "amigo de sus amigos".