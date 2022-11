El mundo de la comedia nunca ha sido sencillo para la mujer. Paz Padilla, que lleva 30 años dedicándose a hacer reír al público, recuerda que ella ha crecido dentro de "un mundo de hombres".

"Me he subido a un escenario con cinco o seis humoristas, no había mujeres. Ahora sí, por eso estoy tan feliz. Por fin las mujeres estamos entendiendo que esto es una profesión, que no es fácil de hacer y que se valore a la mujer. Siempre hemos tenido que ser políticamente correctas y el humor es transgresor", explica Padilla.

Para la actriz y cómica, en la comedia y en la improvisación "hay que arriesgarse", un paso que cree que a las mujeres les "ha costado" dar a lo largo de los años.