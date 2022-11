Algunos eurofans están indignados con los alojamientos que reservaron en Liverpool. Les han cancelado sus reservas para subir los precios las fechas de Eurovisión ahora que ya han confirmado la ubicación en la que tendrá lugar el evento.

Así, los hoteles y apartamentos les han cancelado, sin justificación ninguna, sus reservas. Ahora se han quedado sin plazas, pues lo que queda responde a precios de hasta 10.500 euros la noche, según ha podido ratificar el equipo de Más Vale Tarde.

"Anuló ayer mi reserva para LIVERPOOL sin previo aviso, indicando que el alojamiento no puede alojarme y que me pueden reubicar en un apartamento a 5 km de la ciudad (antes estaba en el centro) y por 4800€ (antes no llegaba a 1600€)", critica uno de los afectados en su cuenta de Twitter.

Esta misma persona ha asegurado en Más Vale Tarde que la reserva llevaba hecha desde mediados del mes de mayo. "En octubre se anuncia que el festival es allí y a comienzos del mes de noviembre me encuentro que me han cancelado la reserva", detalla.

Es más, asegura que no le han detallado el motivo. "No me dicen el motivo real: que estaba publicitado en otra plataforma por un precio muy superior", explica. Pero su experiencia no termina ahí, pues volvió a reservar otro apartamento a las afueras y se lo volvieron a cancelar alegando nuevamente motivos de calendario.

Algo parecido les ocurrió a otros dos seguidores del festival, que hicieron sus reservas a finales de septiembre. "Antes de que se confirmase la sede de Eurovision, realizamos una reserva de 370 libras en un hotel de Liverpool", detalla a laSexta.

Pero les cancelaron la reserva augurando que el hotel había cerrado. "Han vuelto a subir los precios después con otro nombre", critica. De hecho, cuentan que el alojamiento les dio la opción de formalizar la reserva por 7.088 euros, cuando la cantidad inicial era de 370 libras (430 euros aproximadamente).