Iñaki López: "Raphael no oculta las enfermedades que puede sufrir cualquiera como si fueran vergonzantes, las normaliza"

El cantante Raphael visitó 'El Hormiguero' el pasado 16 de diciembre donde desveló los trucos que tiene para cuidar su voz. Pablo Motos le preguntó por su salud. El cantante explicó que ahora estaba bien debido a que se había cuidado. "Menos una vez que no me cuidé y mira", le dijo al presentador de 'El Hormiguero'.

El artista, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, se sinceraba con Motos afirmando que cuando cometió "las faltas" que cometió, "Dios me perdonó, me trasplantaron y mírame ahora... hace 22 años". Raphael indicaba, además, que en la actualidad se encuentra "fantástico".

"Una cosa que me parece que hace Raphael es no ocultar su edad, que me parece fantástico", afirma Iñaki López. "La última vez que estuvo aquí con nosotros no quería que dijéramos su edad", comenta Cristina Pardo. El presentador añade que el artista tampoco oculta "como si fueran cosas vergonzantes enfermedades que puede sufrir cualquier ser humano. Eso me parece muy bien, normalizar las enfermedades que cualquiera puede sufrir".