Iñaki López, ante la hemeroteca de Ábalos: "Da un poco de vergüencita"

"No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto con esto", así reaccionaba en su día José Luis Ábalos, al conocer que Koldo García había sido detenido por el supuesto cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, con el paso del tiempo, sería el propio Ábalos quien acabaría siendo uno de los investigados en la misma trama.

En Más Vale Tarde han tirado de hemeroteca para repasar las declaraciones del exministro y analizar cómo han cambiado las tornas.

En su momento, Ábalos insistía en que no tenía nada que ver con esas comisiones: "Hasta donde yo sé, tenía una vida muy normalita, me cuesta creerlo. Primero porque es un golpe y segundo porque me parece increíble", aseguraba en los pasillos del Congreso de los Diputados, ya como exmilitante del PSOE.

Al ver esas imágenes, Iñaki López no ha podido evitar reaccionar: "Da un poco de vergüencita escuchar esto", ha comentado el presentador, sobre todo teniendo en cuenta cómo se han ido desencadenando los acontecimientos en torno al exministro.