Iñigo Errejón ha dejado su actividad política un día antes de darse a conocer una denuncia que el exportavox de Sumar ha recibido por parte de la actriz Elisa Mouliaá por una presunta agresión sexual. "No tiene que ver sobre la ideología, tiene que ver con nosotras", ha asegurado Tania Sánchez en Más Vale Tarde desmarcando a las ideologías del presunto delito.

"Toda la razón, es transversal. Pero yo escucho un mensaje recurrente de la izquierda que aquí en España hay machismo porque hay negacionismo por parte de ciertos partidos de la derecha. ¿Iñigo Errejón votaba a Vox?", le responde Mayte Alcaraz.

Sin embargo, Iñaki López aprovechó la ocasión para recordar la situación de un parlamentario: "Que Iñigo Errejón se equivoque no quiere decir que no haya negacionismo. Me gustaría recordar que un partido de ultraderecha tiene un parlamentario, de Valencia, que está condenado por violencia machista".