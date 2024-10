El presentador de Más Vale Tarde Iñaki López ha reaccionado a la dimisión y abandono de la vida política del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, después de que se haya conocido una denuncia de violencia machista en su contra. Concretamente, López ha comentado que le "extraña" que, en su carta de renuncia, Errejón se muestre como "una víctima del patriarcado", porque parece que "de alguna manera lo que está justificando es una relación irregular, machista, de maltrato psicológico con las mujeres porque es una víctima del patriarcado".

Por su parte, su excompañero en Podemos Ramón Espinar ha asegurado que "todos los hombres seamos de derechas o de izquierdas de nuestra generación hemos tenido comportamientos en ocasiones de los que no podemos sentirnos orgullosos, de los que nos avergonzamos y de los que nos deben hacer reflexionar". Por otra parte, ha añadido que "no debe ser fácil sentarte a escribir esa carta, no debe de ser fácil salir a luz pública y hablar, y es fácil salir resbalarte y decir cosas, yo creo que la carta no está acertada".