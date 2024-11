Iñaki López, sobre Almeida y su incapacidad para cocinar: "Solo nos falta hacer un crowdfunding para mandarle comida"

En su entrevista de ayer con Pablo Motos en 'El Hormiguero', no exenta de polémica, José Luis Martínez-Almeida reconocía que ni él ni su mujer saben cocinar: "Entre los dos no sumamos un huevo frito", confesaba el alcalde de Madrid, que aseguraba que Teresa Urquijo es "latina plus, porque tira más de latas que yo".

"Comer a base de latas; van a acabar con botulismo", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que "solo nos falta tener que hacer aquí un crowdfunding para llevarle comida al alcalde".

En este sentido, el presentador reitera su invitación a Almeida de que aprenda a cocinar con las 'clases' de Más Vale Tarde, mientras Elisa Beni opina que cuando el alcalde se muestra torpe, "te da ternura".