Las reacciones por el incendio de las discotecas de Murcia no cesan. En Más Vale Tarde hemos podido hablar con Laudes Parra, portavoz de la Asociación Colombianos Unidos, que no ve "justo" que se tomen medidas ahora, "cuando hay 13 personas que ya no están". Además, carga contra los políticos, a los que acusa de "lavarse las manos" ante esta tragedia.

"No es justo que se laven las manos. Los culpables son las autoridades competentes, que permitieron que un lugar sin licencia siguiese funcionando", denuncia en laSexta.

Para Parra, las autoridades están haciendo "algo muy incorrecto frente a esta tragedia", insistiendo en que se están "lavando las manos" frente a lo ocurrido. "Ha habido un mal procedimiento desde un comienzo. Esperamos que sean humanos con nosotros y vean lo que estamos sufriendo", comparte.