Más Vale Tarde ha podido entrevistar a Carlos Albert, un turista español que ha sido deportado desde el aeropuerto de Caracas por llevar una camiseta con el nombre de la opositora venezolana, María Corina.

"En ningún momento me han dado una explicación", asegura Carlos en el vídeo sobre estas líneas, si bien considera que el motivo detrás de su devolución se debe a la camiseta y señala que "en Venezuela desde hace años existe una dictadura, el problema es que ahora se ha quitado la careta completamente": "La democracia en Venezuela ha muerto completamente", sentencia.

Albert asegura que el trato que recibió por parte de las autoridades venezolanas "no fue negativo", si bien recuerda que "he estado tres horas en el aeropuerto y no me han dado una explicación": "Los guardas que me acompañaban me dijeron que sentían la situación, pero que era lo que estaba pasando ahora en Venezuela", explica.

"Yo hice 16 horas de avión en 19 horas en total, ni la misma tripulación hizo eso, porque descansa", asegura Carlos, que sostiene que, al enterarse los pasajeros venezolanos "que están acostumbrada a ver atrocidades", ante su caso "alucinaron". "La gente me dice que he tenido suerte de volver a España y no estar en el Helicoide ahora mismo", comenta sobre el peligroso centro de detención venezolano conocido por los presos políticos.

Carlos señala que, al llegar al control del aeropuerto, dijo que era periodista de formación, lo que considera que, junto a la camiseta de María Corina "fue el cóctel explosivo por el que yo era una persona peligrosa". A pesar de todo, asegura que quiere volver a Venezuela, aunque admite que "no sé en qué situación estoy, porque no me han dicho qué tipo de cosa estaba mal".