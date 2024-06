José Antonio Casanova, abuelo de Marta del Castillo, ha reconocido en Más Vale Tarde que "no comprende a la justicia" tras conocer que la Audiencia de Sevilla ha absuelto a Francisco Javier García, más conocido como 'El Cuco', y a su madre, Rosalía García, del delito de falso testimonio por el que fueron condenados a dos años de prisión en 2022 por mentir en el juicio por el asesinato de la joven Marta del Castillo.

"No todos los jueces actúan de esta misma manera, hay muy buenos jueces y buenos fiscales. Pero en este caso, no creo en esta justicia", ha comentado Casanova, quien ha asegurado que para su familia ha sido un "varapalo" enterarse de esta noticia.

"Conociendo a estas personas no me extraña que hayan mentido y sigan mintiendo, pero lo que no comprendo a la justicia. ¿Qué tipo de justicia tenemos?", se ha preguntado el abuelo de Marta del Castillo.

Además, ha insistido en que sigue sin comprender que "estas personas sean absueltas por haber mentido". "Después de tanto tiempo esperando sentencia, sabía de antemano que iban a ser absueltos", ha lamentado.