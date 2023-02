Gonzalo Bernardos ha asegurado que la subida de sueldo de los reyes de España es "una subida consecuente" teniendo en cuenta que experimentarán una subida del 2,5% mientras que al resto de funcionarios se les aplicará un 3,5% por la parte variable.

"Si lo comparamos con lo que ha subido el Salario Mínimo (8%), con lo que han subido las pensiones (8,4%) y con lo que probablemente suban los salarios del sector privado, que rondarán el 4%, podemos decir que los reyes están dando ejemplo", ha afirmado el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha asegurado que la monarquía española es "barata" comparada con otras de su entorno.

No obstante, Bernardos ha destacado la necesidad de "ordenar" el ránking de los funcionarios mejor pagados. "Un presidente de una autonomía no puede cobrar más que el presidente de España, ni un técnico de la administración tampoco. A mí me parece que no hay derecho a 90.000 euros por la responsabilidad que tiene, debería cobrar muchísimo más".