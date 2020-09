Ana María Gallego y su hija, de 5 años, fueron atacadas con sosa caústica en Girona. El autor de los hechos, en prisión a la espera de juicio, un hombre despechado que había mantenido una relación con la mujer. Dos meses y medio después de la brutal agresión, Expediente Marlasca entrevista a Ana María.

"Me ha destrozado la vida. Me está costando la vida sacar adelante a mis hijas. Estoy destrozada tanto física como psicológicamente. No veo nada por el ojo derecho y veo un 70% por el izquierdo", explica Ana María, cuyas heridas aún son visibles en su rostro. Afirma que con 570 euros de prestación por desempleo tiene que hacer frente al pago de un alquiler y a 150 euros mensuales en medicinas.

Ana María asegura tener miedo de que su agresor vuelva a atacarla: "Él era muy insistente. Día, tarde y noche en la puerta de mi casa. Siempre me dijo que me dejaría ciega si no me iba con él".