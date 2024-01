Luis Calero trae al plató de Más Vale Tarde un nuevo manjar: esta semana, la vianda en cuestión es un delicioso pisto elaborado en la localidad manchega de Villanueva de los Infantes. Un plato que agrada a Iñaki López al punto de hacer un 'moonwalk' en plató en honor al cocinero.

Y es que, aunque tanto el presentador como Cristina Pardo confiesan que no eran demasiado admiradores de este plato de niños, este pisto en concreto tiene dos trucos: mucho pimiento y panceta. El resultado es tan "maravilloso", en palabras de López, que no quiere dejar de comer, por lo que no deja de lanzar preguntas a Calero para ganar tiempo.

"Nuestro público a esta hora quiere saber de pisto, es un tema del que se habla poco y España quiere saber más del pisto", insiste el presentador, ante las risas de Pardo y Calero. Puedes ver el momento en el vídeo.