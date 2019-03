Zapatero, sobre Grecia: "No tengo mucha fe en el referéndum, divide a la población"

CREE QUE "ANTES O DESPUÉS" HABRÁ UNA QUITA DE LA DEUDA

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero analizó en 'Más Vale Tarde' la situación griega, donde la pugna entre el gobierno de Alexis Tsipras y el Eurogrupo vive su semana más tensa. El exlíder socialista asegura no creer en la efectividad del referéndum, pues "divide a la población", y recordó cuando tomó la decisión de no convocar la votación en 2010 durante su mandato. "Asumí las consecuencias de no convocar el referéndum".