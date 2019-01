¿El coche eléctrico es factible más allá de la ciudad?

El principal reto para Pablo León fue el de cargar el automóvil. Todavía faltan en España muchas electrolineras o espacios para poder recargar el coche. El periodista cuenta que se encontró un par, "pero no estaban activas". Para cargar el coche tuvo que "buscarse la vida" en restaurantes o concesionarios.

El vehículo en el que viajaba tenía una autonomía de 270 km con el 100% de la carga. Jorge Morales de Labra advierte que, "a día de hoy no es un viaje viable" y destaca que su uso más común es para ciudad.

Poner la calefacción o la radio supone un gasto de consumo que el periodista no se pudo permitir. "Si te quedas tirado, no puedes seguir", cuenta. "Hubo un momento que pensábamos que no llegábamos, el coche emitió un mensaje y frenó para avisar".