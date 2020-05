La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha recriminado que "no ha habido hasta ahora una protección suficiente para los sanitarios en Madrid": "Lo que ha hecho Ayuso es una mala campaña de marketing político que no tiene efectos reales en la protección de la salud de los madrileños", ha apuntado Maestre en relación al reparto de mascarillas FFP2 a todos los ciudadanos de la región.

Maestre ha asegurado que Ayuso lleva a cabo "una campaña victimista". "Creo que ella misma se está poniendo en una posición de protagonismo muy poco respetuosa", ha insistido la política de Más Madrid.

"Pasa más tiempo dando entrevistas, tuiteando e insultando al resto de las fuerzas políticas que gobernando. No es capaz de llevarse bien con ninguna otra fuerza política. Ayuso se pasa el día peleándose con su vicepresidente y con su socia externa de Gobierno que es Rocío Monasterio y Vox. No ha sido capaz en una circunstancia tan complicada como esta de tejer una sola alianza, y eso dice mucho y malo de una política", ha espetado Maestre.

"Se ha puesto en el centro. Es la protagonista de esta pandemia cuando los protagonistas son los que han perdido la vida y los que han luchado porque ese número no crezca", ha insistido.

"Almeida siempre ha tenido un tono hostil"

A pesar de las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Maestre ha explicado que su formación tiene la mano tendida a suscitar acuerdos para mejorar la vida de los madrileños.

"Almeida siempre se ha caracterizado por tener un estilo extraordinariamente bronco, hostil y agresivo. Lo hemos vivido cuando él estaba en la oposición. Cada vez que salía a la tribuna lo que recibíamos los integrantes del Gobierno era un auténtico muestrario de insultos y descalificaciones", ha explicado Maestre, que ha asegurado que "afortunadamente cerró esa etapa al principio de la pandemia".

Por eso, dice, se lo reconocieron desde su formación, sin embargo Maestre ha asegurado que el alcalde ha vuelto a cambiar de actitud: "Creo que alguien ha debido darle un toque en el partido porque últimamente dedica más tiempo a hablar de Sánchez que ha hablar de la protección de vulnerables en Madrid". "Espero que vuelva a senda anterior produje le hace mejor alcalde y mejor político", ha añadido.

Movimientos para desalojar a Díaz Ayuso del poder

Sobre los rumores de un posible acuerdo con Ciudadanos para desbancar a Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha asegurado que su formación propuso en mayo del 2019 "un gran acuerdo: "Ofrecíamos no participar en ese Gobierno para que lo liderara Gabilondo, que fue quien ganó, y estuviera Ciudadanos dentro. Ese fue el límite de generosidad".

"En ese momento no conocíamos a Díaz Ayuso como una persona que dice tantas cosas disparatadas, decía algunas. No tenía el papel que tiene, pero sí lo tenía su partido tras 20 años de gobiernos del PP en distintas tramas de corrupción. Pero si en mayo del 2019 ya propusimos un acuerdo para sacar de Madrid al partido más corrupto de la historia de la democracia, después de como consecuencia de esos años de recortes Madrid estaba peor preparada que otras para hacer frente a la crisis sanitaria, no ahora, pero en el futuro Más Madrid estará dispuesto a cualquier fórmula que cambie las tornas en Madrid", ha explicado.