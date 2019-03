Rita Maestre responde al PP: "El 8M no es comunismo, es un consenso mayoritario de la sociedad española"

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre ha sido entrevistada por Iñaki López en Más Vale Tarde, donde ha valorado positivamente la jornada de huelga del 8M.

"El centro de Madrid está lleno desde hace horas de miles de mujeres que luchan por la igualdad. También en el Ayuntamiento de Madrid ha habido un seguimiento muy notable y superior al del año pasado", ha señalado.

Preguntada por la no asistencia de las mujeres políticas en sus formaciones, Maestre ha dicho: "Cada partido político elige las posiciones políticas que quiere y eso es legítimo. Recientemente hemos visto como partidos que no han estado en la lucha feminista se han sumado y eso para nosotras es una fantástica noticia, pero que lo hagan sin criticar a las demás ni hacer diferencias entre tipos de feminismos. El protagonismo debe de ser de las mujeres".

Para la portavoz, no se trata solo de hacer declaraciones o de poner eslóganes en las paredes, "se trata de decir cuales son las propuestas para acabar con la brecha salarial, la violencia machista, los estereotipos y garantizar una vida igualitaria y libre para todos y para todas".

Sobre las declaraciones de Dolors Montserrat, en las que ha dicho que no acepta lecciones del comunismo por "hablar mal de España", Maestre ha dicho que es "una cantinela, no solo absurda, sino arcaica". Argumenta que el feminismo y la lucha de las mujeres es "un consenso mayoritario en la sociedad española".

Para Maestre, el hecho de que el PP no se haya sumado a la huelga porque no le gusta el manifiesto del 8M, "no es una sorpresa". Subraya que los populares no han ido nunca a la manifestación.

"Esto no es una manifestación de partidos. El manifiesto que se va a leer y las convocatorias no las ha pactado ningún grupo municipal ni autonómico ni el Congreso, sino el movimiento feminista, mujeres que pasan sus tardes organizándose para construir un movimiento que nos da derechos a todos", ha afirmado.