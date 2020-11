El Gobierno ha ido avanzando ya algunos detalles de su plan de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, son muchas las dudas de carácter legal que giran en torno a este tema.

¿Podría la vacuna llegar a ser obligatoria? ¿Puede mi empresa obligarme a vacunarme o incluso exigírmelo para contratarme en primer lugar?

El magistrado Joaquim Bosch responde a todas estas cuestiones en Más Vale Tarde.

¿Puede el Gobierno obligar a vacunarse?

"Ahora mismo no hay ninguna obligación de vacunarse", explica el juez, que indica que esto tiene su fundamento constitucional en el derecho a la intimidad corporal y a la integridad física. "La Ley de Autonomía del Paciente regula el derecho a negarse a un tratamiento médico que una persona no desea recibir", agrega.

No obstante, esto es "a nivel individual". La cosa cambia "cuando están afectados los derechos de otras personas": en este caso, la autoridad sanitaria puede acordar medidas de vacunación obligatoria. "Aunque hasta ahora no se haya hecho, se puede hacer", resume Bosch.

Como precedente, el magistrado recuerda un brote de sarampión hace unos años en Granada: entonces se acordó la vacunación obligatoria y fue ratificada judicialmente. "Sí que hay instrumentos legales que puede impulsar el Gobierno si quiere optar por esa vacunación obligatoria", explica.

¿Puede mi empresa obligarme a vacunarme?

Sí, "si hay una resolución de la autoridad sanitaria con un fundamento legal suficiente". En tal caso, las empresas podrían imponer medidas de vacunación obligatoria "con consecuencias de tipo sancionador o disciplinario del ámbito laboral para quien no quiera aceptarlas".

No obstante, sin unas medidas generales de vacunación obligatoria, "las empresas no tendrían ese amparo para imponer la vacunación", aunque puede haber excepciones en el caso de determinados perfiles o puestos profesionales.

¿Puede ser un requisito para la contratación?

Exigir la vacunación para contratar a alguien puede vulnerar el derecho fundamental a la intimidad de las personas o la legislación en materia de protección de datos, advierte Bosch, que señala que "no es lo mismo que las empresas acuerden medidas sobre personas ya contratadas que antes de ser contratadas".

En este sentido, matiza, "la libertad de contratación tiene un componente más amplio", si bien hay que tener en cuenta el criterio de proporcionalidad: "No será lo mismo que se trate de contratar a una persona para trabajar en una residencia de ancianos que para una persona que va a estar teletrabajando en su casa", ilustra.

¿Puede el trabajador exigir la vacunación?

Los trabajadores "podrán exigir esas medidas de vacunación obligatoria si hay una resolución de la autoridad sanitaria con fundamento legal que así lo ha acordado a nivel general".

En ausencia de ese "paraguas normativo", no obstante, prevalece el derecho a la intimidad corporal y a no someterse a un tratamiento no deseado, detalla el magistrado, que insiste en que los trabajadores podrían ejercer las acciones correspondientes solo "cuando hay una decisión institucional de vacunación obligatoria y la empresa concreta no está tomando las medidas".

¿Pueden obligarnos a vacunar a nuestros hijos?

"Es posible, siempre y cuando la autoridad sanitaria acuerde la vacunación obligatoria", responde el juez Bosch, que señala que, en este caso, "se puede imponer también a los menores que se vacunen".

No obstante, sin una resolución de este tipo estaríamos en la misma situación que ahora, por la que "ningún padre puede exigir que se vacune a otros menores si sus progenitores no lo desean". "Si no hay obligación, prevalece la libertad para no vacunarse", resume.