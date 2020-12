El diputado socialista Odón Elorza ha denunciado acoso por parte de "gente de Vox" a raíz de la interpelación en el Congreso en la que preguntó a Abasal si él sabía si su propia familia se encontraba dentro de ellos "millones de hijos de puta". De hecho, el 'socialista' ha asegurado que esta misma madrugada ha estado "dos horas limpiando todo tipo de tonterías de las redes".

La interpelación en el Congreso se produjo después de que saliera a la luz una conversación de WhatsApp de la XIX promoción del Ejército del Aire que incluye soflamas contra los independentistas e, incluso, un audio reenviado por un participante de un saludo del líder de Vox. En los audios, repletos de llamadas a la muerte de políticos y elogios a los golpes de Estado.

El exalcalde de San Sebastián, que confrontó la violencia de ETA en los años más duros de la banda terrorista, ha afirmado en su entrevista en Más Vale Tarde que "desde que comenzó el mandato de Pedro Sánchez no han dejado de utilizar a ETA" en el Congreso.

"Parte de lo que se ha reproducido en el chat de estos militares retirados, que son fascistas y no representan a las fuerzas armadas, es exactamente lo que habitualmente dice el PP y Vox del Gobierno de coalición", ha espetado.

Un ambiente que ha calificado de "odio y confrontación". "Macarena Olona vino a reconocer que esos fascistas eran de los suyos. Está todo dicho", ha añadido el diputado, en referencia a las palabras de la diputada de extrema derecha, que realmente se refirió como "de los nuestros" a los militares que enviaron una carta al rey mostrando su apoyo al monarca "en estos momentos difíciles para la patria" en lo que afirmaban que el Ejecutivo amenaza "con la descomposición de la unidad nacional".

El diputado, además, ha asegurado que no había opción a pactar los presupuestos con Bildu y ha asegurado que no ha sido un diálogo fácil: "No han sido cesiones indignas ni extrapresupuestarias", ha argumentado.