Vox ha anunciado acciones legales contra Esty Quesada, más conocida como 'Soy una pringada', por sus palabras durante una entrevista con Gabriel Rufián en la que, preguntada por la formación de extrema derecha, la youtuber afirmó que la solución era "matar".

En laSexta Noche, el diputado de ERC condenaba estas declaraciones y defendía que él se limitó a hacer las preguntas. Pero, ¿debería Rufián haber reconvenido a su entrevistada por decir algo así?

"Si lo hubiera hecho yo, hubiera respetado la libertad del que dijo lo que dijo", ha opinado Pedro Ruiz en Más Vale Tarde, donde no obstante ha afirmado que se habría dirigido a la invitada para decirle lo siguiente: "Todos hemos sido jóvenes y tienes derecho a tu infancia y yo a la mía, etc. Tenemos todos unas iras dentro que a veces no se corresponden bien con la reflexión".

"Si alguien no se detiene en la espiral de la violencia, no se detendrá de la violencia. El culpable de tu ira no merece tanto éxito, y tu vida tampoco", ha agregado Ruiz, que ha afirmado que le habría dicho a la invitada: "¿Has pensado bien lo dices?". "Y si lo quiere ratificar que lo ratifique, porque la libertad no la quitas, pero claro, la siembra de violencia ya va siendo muy grande", ha concluido.