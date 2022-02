Francisco Marhuenda ha asegurado que Pablo Casado podría acabar siendo presidente del Gobierno tras la guerra abierta con Isabel Díaz Ayuso. "En enero de 2024 el presidente del Gobierno será Pablo Casado, probablemente", ha asegurado el director de La Razón tras recordar que Pedro Sánchez ha llegado a La Moncloa a pesar de la crisis interna que tuvo el PSOE antes de las elecciones de 2019.

Ante la posibilidad de que Ayuso presente su candidatura en el próximo congreso nacional, Marhuenda se ha mostrado más reticente que Eduardo Inda, que esta misma mañana aseguraba que lo hará sin duda en caso de que no la inhabiliten antes.

"No lo descarto, es batalladora", ha asegurado el periodista, que ha insistido en que aún hay un procedimiento judicial: "Espero que no llegue a nada, pero habrá que esperar", ha aseverado.

El periodista también ha descartado la posibilidad de que una posible salida de Teodoro García Egea pueda restaurar la paz en el PP: "Me parece que roza el infantilismo. Aquí hay una realidad y es que el presidente nacional ha pedido explicaciones, no se las han dado y culpar al secretario general es cómodo". "Hay acusaciones muy graves de las dos partes, y eso no tiene posibilidad de encuentro", ha reiterado Marhuenda.