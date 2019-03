Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada: "Haremos nuestra amenaza efectiva"

El Partido Socialista ha anunciado su intención de retirar los depósitos de la entidades bancarias que no paralicen los desahucios. La medida ha sido recogida en una declaración firmada por casi medio centenar de alcaldes del PSOE, reunidos en la sede madrileña de la calle Ferraz con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano; la secretaria de Política Económica y Empleo y otros miembros de la Ejecutiva Federal.

Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, ha hablado para el programa 'Más vale Tarde' y ha asegurado que harán "la amenaza efectiva, aunque es algo que venimos haciendo desde hace tiempo los Ayuntamientos gobernados por el PSOE".

Sin embargo, muchas voces tachan la decisión del PSOE de oportunista. Les reprochan no hacer nada durante sus años de Gobierno y no llegar a ningún acuerdo la semana pasada con el PP. El alcalde ha contestado que "en 2011 el PSOE puso en marcha la iniciativa de no embargar a familias con menos de 1.000 euros de ingresos". Una medida que fue insuficiente.

Uno de los primeros Ayuntamientos en actuar fue el de Santa Cruz de Tenerife, cuyo equipo de Gobierno (CC-PSOE) frenó hace semanas el desahucio de una ciudadana en huelga de hambre tras retirar del banco involucrado 1,5 millones de euros.