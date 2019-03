La lucha de Gregorio y Loli por unas pensiones dignas: "Rajoy, vamos a estar en la calle"

LLAMAN A TODA LA SOCIEDAD A MANIFESTARSE

Gregorio y Loli son una pareja de pensionistas que vive con 835 euros ayudando económicamente a sus hijos. Aunque Loli trabajó durante más de 10 años nunca cotizó a la seguridad social: "Cuando trabajaba me decían que tendría que estar fregando para que los hombres tuvieran trabajo, como si las mujeres no tuviéramos derecho a tener trabajo". "Nuestras pensiones no vienen de que nos hayan dado, nos la hemos ganado nosotros", recriminan a Rajoy.