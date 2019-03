Jordi Évole recuerda cómo vivió el 'rifirrafe' con Mònica Terribas: "Ese día estuve un poco tenso"

Jordi Évole ha asegurado que se sintió "tenso" en el momento en el que se produjo el enfrentamiento con Mònica Terribas, en el debate sobre el 'procés' que se pudo ver en Salvados.

La periodista de 'Catalunya Ràdio' comenzó el informativo emitido el día de la Declaración Unilateral de Independencia dando la bienvenida a "los ciudadanos y ciudadanas de la República de Cataluña". Tras preguntarle si ahora se siente engañada por ello, Terribas no permitió a Évole continuar cuestionándolo: "¿Yo he venido a Salvados a decir si me engañaron o no?", replicó.

Évole ha asegurado que a pesar del momento de tensión, luego pudo hablar con Terribas y solucionar el encuentro.

El periodista ha declarado que, a su juicio, la mejor parte del debate en el que diversos periodistas opinaron sobre la gestión de los medios del 'procés' fue "cuando hubo algo de autocrítica".

Évole no ha dudado en reconocer que cree que la sociedad está emitiendo sentencia en el juicio de los líderes independentistas, aunque ha reiterado que cree que la justicia hará bien su labor: "Esta habiendo un poco de precipitación con eso. Quiero creer y creo que la sentencia no está escrita y que se va a escuchar a todos los testimonios. Creo que la justicia española se juega mucho en ese juicio y no creo que se vayan a cometer irregularidades", ha concluido.