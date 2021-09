Alfredo Corell es inmunólogo de referencia de nuestro país, habitual de laSexta Noche, y también catedrático, premio del CSIC de investigación y considerado como uno de los empresarios más creativos de este país por la revista 'Forbes'. Si durante la pandemia recibió ataques por parte de negacionistas por abogar por la ciencia y pedir a la gente que se vacune, en Más Vale Tarde ha explicado que además ha sufrido ataques homófobos en la universidad.

Ocurrió hace un par de años, y como ha relatado en el programa no se enteró de lo que ocurría hasta que los agresores actuaron por tercera vez. "De madrugada empapelaban la facultad en la que yo trabajo (Universidad de Valladolid), el suelo, las escaleras, los tablones con papelitos que decían 'Corell, maricón y socialista'", ha relatado. Él no lo había visto porque el equipo de limpieza y los conserjes se encargaban de limpiarlo todo antes de que llegase por lo que él no lo veía, y se enteró solo cuando un alumno le preguntó en qué había quedado lo de las octavillas.

Nunca se supo quién había sido, pese a que hubo una investigación policial. Explica además que esta investigación se centró en que podrían haber sido unos estudiantes agraviados por alguna calificación, pero él no cree que fuese así. Y sin ningún responsable del ataque, el inmunólogo y catedrático pasó unas semanas "difíciles".

"Yo soy alguien que trabaja a altas horas, y esto ocurría de madrugada. Algunas de esas semanas podía llegar a una clase y que estuviese yo dentro o que fuese un compañero o compañera en la sala de al lado", ha explicado, reconociendo que pasó unos días complicados tras los incidentes homófobos.