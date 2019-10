Ignacio Escolar ha considerado que la exhumación de Franco no se produjo, tal y como han defendido algunos partidos políticos, como un "homenaje" al dictador. "Tampoco se podía convertir la exhumación y la inhumación de Franco en el funeral de Bin Ladem, no se le podía tirar a escondidas por un barco en el océano pacífico", ha sentenciado.

Por eso, considera el periodista, "la democracia ha dado una lección siendo mucho más generosa con la familia Franco de lo que Franco y el resto de los generales genocidas que dieron el golpe de Estado del 36 fueron con cientos de miles de españoles que están desaparecidos".

A su juicio, la imagen de "la ministra de Justicia quedándose en la escalinata y dejando a la familia que sacara el cadáver no me pareció para nada un homenaje al dictador". Así, Escolar ha asegurado creer que "no es así": "En el Valle de los Caídos se ve una inmensa soledad con unos nietos llevándose el cadáver con deshonor del Valle. La familia Franco pedía muchas cosas que no consiguieron, y lo más importante es que quería quedarse ahí".

El periodista también ha asegurado que "la manifestación frente a Mingorrubio fue un fracaso del franquismo": "Era un circo, había más periodistas que franquistas". Por ello, Escolar considera que "tuvo que ver mucho el hecho de que fuese un directo tan largo en todas las televisiones" en esa imagen de exaltación del franquismo.

Respecto a la ceremonia que se celebró por la tarde por parte de la familia del dictador, el periodista ha reiterado que "en la parte cerrada del panteón podía hacer lo que quisiera, incluso franquista".

También se vivieron momentos de tensión entre la familia Franco con diversos agentes por inclumpir la prohibión de usar tléfonos móivles. Allí exclamaban que había "una dictadura", una paradoja, "al igual que ver a la familia de Franco reivindicando los derechos humanos", ha sentenciado Escolar.

El resumen de la exhumación es, según Escolar, que "el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial han sacado a Franco del Valle de los Caídos". Un acontecimiento en el que también se recogerá que "hay una parte del votante conservador que n oes franquista y hay una parte que sí" y "la derecha ha estado poniendose de perfil", un papel "el de la derecha española democrática" que también será recordado "durante la exhumación de Franco".